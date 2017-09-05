Сямэнь, Китай, 5 сентября, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин предложил всем «успокоиться» насчет слов главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он будет против позиции России, если РФ поддержит «тех шайтанов», которые совершают преступления в Мьянме против мусульман. Никакой «фронды» в словах главы региона нет, заявил журналистам Путин.

Foreign and Commonwealth Office Народ рохинджа

По его словам, право на собственное мнение о политике государства имеет каждый гражданин РФ, вне зависимости от своего положения.

«Что касается руководителей регионов, это тоже в полном объеме их касается», — сказал Путин на пресс-конференции в Китае по итогам саммита БРИКС.

«Никакой «фронды» со стороны руководства Чечни нет. Прошу всех успокоиться, всё в порядке», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что озвучил накануне позицию властей России по ситуации в Мьянме: он и президент Египта осудили проявления насилия, от кого бы они ни исходили и против кого бы они ни были направлены, в том числе и против мусульман.

Глава Чечни со своей стороны выразил благодарность президенту за осуждение насилия против мусульман в Мьянме и призыв к властям страны взять ситуацию под контроль. Он также добавил, что он является «верным пехотинцем нашего президента», который готов отдать свою жизнь и «выполнить приказ любой сложности».

Ранее Кадыров заявил, что будет против позиции России, если она поддержит власти Мьянмы, допустившие кровавые преступления в отношении народа рохинджа, которые совершаются представителями радикально настроенных организаций.

Напомним, в мьянманском штате Ракхайн обострился конфликт между правительственными силами страны и проживающими там рохинджа. Военные начали операцию против радикальных боевиков-рохинджа, которые 25 августа напали на полицейские посты и армейские казармы.

По данным властей Мьянмы, в ходе столкновений погибли почти 400 человек, потери правительственных сил составили 15 человек, ликвидировано около 370 боевиков. Еще 14 человек — это мирные жители.