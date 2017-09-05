Москва, 5 сентября, 2017, 11:45 — ИА Регнум. На фоне ожиданий ужесточения монетарных политик в развитых экономиках и, в первую очередь, США и еврозоне, валюты развивающихся стран будут поэтапно терять привлекательность с точки зрения показателя «доходность — риски», заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Учитывая, что рост рубля в 2017 году был обеспечен внешними потоками в российские государственные облигации, которые генерировали хороший уровень доходности из-за высокой ключевой ставки и снижения показателя инфляции в стране, изменение позиции зарубежных инвесторов может сильно повлиять на перспективы национальной валюты», — сказал эксперт.

«При этом любая стратегия выхода из российских активов, скорее всего, будет опираться на постепенный и поэтапный подход. Но не стоит сбрасывать со счетов и фактор геополитической напряженности из-за событий на корейском полуострове и разгорающегося дипломатического скандала между США и Россией. Рост международной напряженности также негативно сказывается на валютах группы ЕМ (Emerging Markets)», — отметил Егоров.

«Нефтяные фьючерсы, скорее всего, будут «играть» на стороне рубля. Ожидания достижения баланса мирового спроса и предложения к концу 2017 года или началу 2018 года, будут стимулировать рост нефтяных цен, что позитивно сказывается на платежном балансе и, соответственно, на позициях национальной валюты», — считает эксперт.

«После активного роста с начала 2017 года, фундаментальный фон относительно рубля может измениться к концу года. С одной стороны, макроэкономические показатели России заметно улучшились. К примеру, инфляция до конца года может снизиться и ниже 3,5%, а ВВП — показать рост до 1,5%. Но с другой стороны снижения ставки Банком России и внешний негатив в совокупности, могут сформировать условия для оттока капитала», — пояснил Егоров.

«Поэтому на краткосрочный прогноз предполагается возврат стоимости доллара в район 59 рублей и рост до конца года в диапазон 60−62 рубля», — считает эксперт.

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