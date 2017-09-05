Казань, 5 сентября, 2017, 11:42 — ИА Регнум.

Татарию в середине декабря ждёт тяжёлый грипп. Эксперты сравнили его с тем, что фиксировался в регионе в сезон 2009/2010 года, когда регистрировались и летальные случаи, передаёт корреспондент ИА REGNUM с брифинга в Кабинете министров РТ.

(сс)Unknown Вакцина

«Ожидаем вирус, почти тот, который был в 2009/2010 году. Это был тяжёлый грипп. Наблюдались летальные исходы, но все погибшие были не вакцинированы. Тогда пострадали и беременные женщины», — отметил главный детский инфекционист минздрава РТ Владимир Анохин.

Министр здравоохранения республики Адель Вафин дополнил, что тогда формировали группы и отправляли их на поквартирный обход, настолько тяжёлой была ситуация с заболеваемостью.

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«Мы получили отечественную вакцину с актуальными штаммами. Есть «Совигрипп» для взрослых и есть «Совигрипп» для беременных и детей с 6 месяцев. Они без консервантов, и хочу обратить внимание на это тех наших жителей, которые имеют свою точку зрения относительно возможности риска осложнений. Обязательно надо прививаться», — заявил он.

Министр отметил, что сам привился ещё 30 августа.

«Прививка «Совигрипп». А то много вопросов, какой прививкой прививается министр. Отечественной! Той, что была в холодильнике у фельдшера ФАП-а. Мы — врачи, понимаем все те риски, что есть сегодня», — добавил Адель Вафин.

Врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Трофимова отметила, что ущерб от ОРВИ и гриппа в прошлом сезоне составил около 4,5 млрд рублей.

«На сегодня грипп остаётся одним из самых массовых инфекционных заболеваний. В мире ежегодно умирает от гриппа до 500 тыс. человек, гриппом заболевает каждый десятый взрослый, а каждый седьмой заболевший получает серьёзные осложнения. Опасность гриппа заключается в его тяжёлых осложнениях. Прежде всего это пневмония, которая является причиной летальных исходов», — сообщила Трофимова, уточнив, что за прошлый сезон в республике переболело гриппом и ОРВИ около 494 тыс. жителей.

По данным Роспотребнадзора РТ, из них гриппом переболели 477 человек и все они были не привиты.

В эту кампанию от гриппа в регионе планируют привить свыше 1,5 млн жителей — около 40% от общей численности населения. В 2016 году этот показатель был 34% или 1,3 млн человек. Первая партия 766 тыс. доз вакцины отечественного производства уже поступила. Она содержит штаммы вирусов, которые будут актуальны в эпидемический сезон 2017—2018 года — тип А/ (H1N1), A /(H3N2), B. На старте кампании уже охвачены 146 тыс. человек.

«Мы уже встречались с этими штаммами. На сегодня ситуация по ОРВИ стабильная, превышения эпидемиологического порога не отмечено. Случаев гриппа не зарегистрировано. Основной подъём по ОРВИ ожидаем на середину декабря. Сентябрь и октябрь — самое благоприятное время для вакцинации, ведь для формирования иммунитета требуется 1—2 недели, у лиц с ослабленным иммунитетом 1—1,5 месяца после проведения прививки», — добавила Марина Трофимова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чаще всего жителей Татарии в январе-июле 2017 года выводили из строя острые инфекции верхних дыхательных путей (ОРВИ). Таких случаев было зарегистрировано более 433 тысяч, что на14,4% больше, чем за тот же период 2016 года.

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За прививочную кампанию 2016 года в республике было привито порядка 1,3 млн человек, или 34% населения. Официально случаев гриппа было зарегистрировано 477. В эпидемический сезон 2015 года гриппом заболели 536 человек, а привито было чуть более 1 млн человек — 27% от численности населения.