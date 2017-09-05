Майами, США, 5 сентября, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Ураган «Ирма», набирающий силу и двигающийся к берегам штата Флорида (США), может быть не менее опасен, чем шторм «Харви», обрушившийся на штат Техас, или самый разрушительный ураган в истории США — «Катрина», затопившая город Новый Орлеан в августе 2005 года.

Николай Рерих. Зов неба. Молния. 1936

К настоящему времени скорость ветра в центре «Ирмы» выросла до 220 километров в час, на территории 67 округов штата Флорида объявлен режим чрезвычайной ситуации. «Ирме» присвоена четвертая категория опасности по шкале Саффира — Симпсона из пяти возможных.

«Ирма», зародившаяся в центральной Атлантике у берегов Кабо-Верде, медленно двигается на запад в сторону Карибского бассейна. К пятнице, 8 сентября, ураган достигнет берегов Ямайки и Багамских островов.

Под угрозой также находятся Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис, британские острова Ангилья и Монтсеррат, острова Саба и Синт-Эстатиус, остров Сен-Мартен, заморская территория Франции Сен-Бартелеми и Пуэрто-Рико.

Ранее от тропического шторма «Харви» пострадал город Хьюстон, этот ураган стал вторым по разрушительности после «Катрины». Его жертвами стали 60 человек, более 310 тыс. человек обратились за помощью, повреждено более 100 тыс. домов, 22 школы разрушены.

«Харви» будет стоить властям Техаса $180 млрд, из них только на разбор завалов в Хьюстоне потребуется от $75 до $100 млрд.

Больше всех в истории США от урагана пострадал город Новый Орлеан (штат Луизиана). В августе 2005 года на него обрушился пятибалльный ураган «Катрина», шестой по силе ураган Атлантики за всю историю наблюдений. Под водой оказалось около 80% территории города, 1 тыс. 836 человек погибли.

В ценах 2005 года ущерб составил $125 млрд. Скорость ветра во время урагана достигала 280 километров в час. В целом избежать больших жертв помогла обязательная эвакуация — город покинули более 1 млн человек.

Однако, Новый Орлеан не смогли покинуть те, у кого не было денег на эвакуацию или личного автомобиля. В городе остались около 150 тыс. человек, часть из них укрылись на крытом стадионе «Супердоум».

Когда «Катрина» достигла города, из-за ливня прорвало дамбы, которыми город был защищен от вод реки Миссисипи и озера Пончартрейн. Началось затопление города и пригородных территорий. Также в соседнем штате Миссисипи затопило небольшие населенные пункты. В Новом Орлеане погибли 720 человек.

Последствия наводнения ликвидировали не один месяц. Первые дни в спасательной операции в зоне бедствия участвовало 43 тыс. бойцов Национальной гвардии США, 4 тыс. служащих береговой охраны и около 15 тыс. военнослужащих регулярной армии.

В целом жители США негативно оценили действия властей во время стихийного бедствия, администрация президента США Джорджа Буша — младшего тогда подверглась резкой критике, а его рейтинг упал. В 2006 году около 60% жителей США с пессимизмом оценивали способности властей противостоять природным бедствиям.