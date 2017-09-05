Москва, 5 сентября, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Пилотный проект Сбербанка, в рамках которого граждане России смогут оформлять паспорта и водительские удостоверения в отделениях банка, будет запущен уже в 2017 году. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса Сбербанка Андрей Шаров.

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Сотрудники Сбербанка возьмут на себя функции работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Так, в филиалах кредитной организации граждане смогут получить удостоверение личности, водительские права, документы на недвижимость.

«В этом году мы запустим в нескольких регионах пилоты, — пояснил Шаров. — Банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника МФЦ».

Представитель банка добавил, что в 2018 году услуги по оформлению документов станут доступны в тех регионах, где наблюдается нехватка МФЦ. В полную силу проект заработает в 2019 году.

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