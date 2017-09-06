Берлин, 6 сентября, 2017, 03:57 — ИА Регнум. Европейская политика Англии, которая со второй половины ХХ века является скорее американской, продолжает демонстрировать испытанный прием. Как европейскими руками предотвратить усиление Евросоюза, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Педикюр

Усиление ЕС в лице Германии — его центральной державы — не входит в планы США как западного лидера. Поэтому, доведя Германию до некой смысловой точки в построении «Четвертого рейха», Штаты начинают поддерживать восточную часть ЕС в виде Польши и Венгрии, активно натравливая ее на казавшуюся уже незыблемой позицию Берлина.

В то же время победивший на выборах во Франции Макрон ведет политическую игру, предполагающую «новую концепцию ЕС». Отказ Макрона знакомить широкую публику со своими планами до германских выборов в парламент говорит о многом.

Скорее всего, речь идет о союзе стран старой Европы против собственной политической периферии. Разноформатная Европа, о принципах построения которой Макрон уже заявлял, может узаконить противостояние восточно-европейских лимитрофов под руководством Польши в качестве регулятора политических амбиций Германии. Такой план был бы оптимален для американцев.

Отвечает ли эта модель интересам России, читайте в статье: Франция и Польша лишают Германию Четвертого рейха

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