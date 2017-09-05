Москва, 5 сентября, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Курс российской валюты замер на месте перед ослаблением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявил зампредправления «Локо Банка» Андрей Люшин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Рубль продолжил ослабление, но сейчас оно незначительное, и фактически национальная валюта стоит на месте. В основном это происходит благодаря снижению геополитических рисков», — считает Люшин.

По его словам, инвесторы быстро адаптировались к эскалации конфликта вокруг Северной Кореи, поэтому привлекательность доллара стала снижаться. Кроме того, поддержку оказывает и стабильная цена на нефть.

«При этом новости для рубля, в целом, не очень радостные. Суверенный фонд Норвегии может отказаться от рубля полностью, что приведет к оттоку большого объема капитала, так как многие инвесторы начнут выходить вслед за Норвегией», — отмечает Люшин.

Между тем российская валюта пока не реагирует на такие изменения — рубль торгуется выше 58 за доллар и в районе 68,8 за евро.

«Но уже в четверг, 7 сентября, когда состоится заседание Европейского Центробанка, рубль может серьезно ослабеть к евро, стремясь к отметке в 70. Преодоление 60 за доллар на этой неделе под вопросом, так как серьезных факторов для такого движения не видно», — предполагает Люшин.