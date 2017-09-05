Ярославль, 5 сентября, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Председатель Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в Центральном федеральном округе Михаил Крупин предложил принять федеральную целевую программу для переоснащения детских лагерей в формате государственно-частного партнерства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Дети будут отдыхать по единым стандартам

На базе Всероссийского детского центра «Орленок» в Краснодарском крае состоялось заседание президиума Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в РФ. На заседании обсудили организацию и проведение летней оздоровительной кампании 2017 года. В мероприятии приняли участие представители Следственного комитета РФ, Министерства образования и науки РФ, МВД России, а также руководство администрации Краснодарского края.

Летняя оздоровительная кампания охватила порядка 1,3 миллиона детей особых категорий (детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с ОВЗ и детей, состоящих на разных видах учёта). Тем не менее, количество детей-сирот, отдохнувших в летний период, снизилось с 35% в 2016 году до 23% в 2017 году; детей-инвалидов с 10% в 2016 году до 7% в 2017 году; детей, состоящих на учете, с 40% в 2016 году до 35% в 2017 году; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 35% в 2016 году до 28% в 2017 году.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова винит в этом недостаточное финансирование данной отрасли и сокращение численности самих детских оздоровительных организаций.

«Необходимо разработать и принять федеральную целевую программу для переоснащения детских лагерей в формате государственно-частного партнерства. Это позволит не только проводить эффективную политику оздоровления подрастающего поколения, но и установить единые стандарты для того, чтобы избежать участившихся в последнее время ЧП на объектах детского оздоровительного отдыха», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова отметила, что действительно устаревшая материально-техническая база лагерей и трудности в обеспечении безопасности, также являются проблемами, которые предстоит решать в ближайшее время.