Петрозаводск, 5 сентября, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Останки четверых финских солдат, найденные в Карелии, передали консулу Финляндской Республики в Петрозаводске Тарво Ниеминену поисковики из карельского фонда «Эстафета поколений», сообщает 5 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Петрозаводского городского совета Медальоны финских солдат

Останки в июле текущего года обнаружил поисковик Дмитрий Исаев рядом с автодорогой Юстозеро — Совдозеро. Там же впоследствии были найдены четыре финских солдатских медальона, отмечает пресс-служба Петрозаводского городского совета.

Финский поисковик Исмо Микконен смог установить личности погибших по идентификационным номерам, выбитым на медальонах. По его информации, всего в указанном месте, могли находиться останки 14 финских солдат.

Председатель КРОФ «Эстафета поколений» Александр Анишин предложил финскому коллеге организовать международную экспедицию, в которой могли бы поучаствовать родственники солдат, чьи останки до сих пор не найдены.

«Установлено, что 14 финских солдат попали в окружение, где все погибли. Получается, что еще десять солдат находятся там. Поэтому мы предложили финской стороне организовать экспедицию. Родственники погибших солдат могут сюда приехать и совместно с нашими поисковиками найти воинов Суоми», — отметил Александр Анишин.

«Это очень важная работа, — подчеркнул, в свою очередь, консул Финлядии Тарво Ниеминен. — Главное в этом деле — надежность, и я рад, что мы можем работать с надежными партнерами».

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Как сообщало ИА REGNUM в июне 2018 года, в результате совместной работы Военно-исторического общества Ilomantsin sotahistoriallinen työryhmä ry и российской поисковой группы под руководством профессора Петрозаводского госуниверситета Юрия Килина на территории Тайваллампи в Финляндии поисковики нашли братскую могилу солдат Красной армии.

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