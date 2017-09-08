Москва, 8 сентября, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Грядущая встреча в Москве лидера азербайджанских мусульман, шейха Пашазаде и католикоса армян Гарегина II способна задать перспективное направление урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха. О том, какие задачи предстоит решить религиозным лидерам Армении и Азербайджана, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Askideas.com Москва ждет гостей из Баку и Еревана

Миротворческие действия РПЦ, возможно, преодолеют скепсис, часто имеющий место по поводу возможности прекращения противостояния вокруг Нагорного Карабаха. Именно затягивание политического процесса служит одной из причин, ясно показывающих необходимость активизации альтернативных способов переговоров; межрелигиозный диалог обладает в этом смысле высоким потенциалом. Такие диалоги могут служить умиротворению ситуации, тормозят попытки развязать войну.

Кроме того, в рамках этих диалогов можно решить такую важную задачу, как освобождение пленных. А если духовные лидеры способны к конструктивному общению, то и лидерам политическим стоит последовать этому примеру.

Узнайте подробности здесь: Духовные лидеры Азербайджана и Армении подают пример политикам

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