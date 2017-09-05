Томск, 5 сентября, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Российские учёные разрабатывают новый подход к лечению онкологических заболеваний, при котором клетки, присутствующие в окружении опухоли, будут препятствовать ее росту. Об этом 5 сентября сообщается на сайте Томского государственного университета (ТГУ).

James Gathany Ученый за работой

«Авторы проекта решили искать новый способ лечения онкозаболеваний и пошли по еще непроторенному пути разработки противоопухолевых средств. В его основе лежит идея воздействия на микроокружение опухолевых клеток, которое может способствовать либо препятствовать прогрессии злокачественного новообразования», — говорится в сообщении.

Как отмечает ведущий научный сотрудник лаборатории трансляционной клеточной и молекулярной биомедицины ТГУ Надежда Чердынцева, стандартная терапия, которая направлена на уничтожение злокачественных клеток, часто не приводит к регрессии опухоли и приводит к неблагоприятному исходу.

По словам учёного, одним из ключевых элементов регуляции микроокружения опухоли являются макрофаги, которые могут работать на рост опухоли. Однако они же могут и препятствовать развитию злокачественных образований — нужно только найти способ их «включить».

Учёные намерены воздействовать на макрофаги с помощью хитиназо-подобного белка, который подавляет способность макрофагов помогать росту опухоли.

Специалисты планируют разработать новый метод и провести доклинические испытания до конца 2018 года.