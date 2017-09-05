Киев, 5 сентября, 2017, 11:05 — ИА Регнум. 70% пенсионеров на Украине получают пенсию в размере прожиточного минимума, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает 5 сентября «Укринформ».

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По его словам, среди 12 млн граждан Украины, вышедших на пенсию, 8,5 млн человек получают минимальную пенсию. Рева отметил, что причиной большого количества малоимущих пенсионеров на Украине стала система выплаты пенсий, которая обеспечивала максимальные выплаты пенсионерам, недавно вышедшим на пенсию, и минимальные выплаты тем, кто уже давно находится на пенсии.

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«В этой системе заложен страшный циничный принцип — если ты долго живешь, то это твоя проблема», — сказал Рева.

Он добавил, что пенсионная система Украины уже через 2−5 лет понижала пенсию граждан Украины до минимума, возвращая их тем самым в бедность.

«Чем дольше он (пенсионер) живет, тем беднее становится», — подчеркнул министр.

Напомним, осенью 2017 года Верховная рада планирует принять пенсионную реформу, согласованную с Международным валютным фондом (МВФ). Одним из условий фонда стало признание дефицита Пенсионного фонда на уровне $5,527 млрд, или 5% ВВП страны.

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