Ярославль, 5 сентября, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Региональная программа по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 2012 года, выполнена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Программа расселения аварийного жилья выполнена

За время ее действия — 2013−2017 годы — в новые квартиры в Ярославской области переехали 9561 человек. Расселено 3996 жилых помещений общей площадью 144,7 тысячи квадратных метров.

На расселение аварийного жилищного фонда Ярославской области было направлено более 5,2 миллиарда рублей, из которых 2,4 миллиарда — средства государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, 1,6 миллиарда — из областного бюджета, 526 миллионов — из местных бюджетов, остальное — из внебюджетных источников. Особое внимание уделялось качеству предоставляемых жилых помещений. С 1 января 2016 года на всех объектах малоэтажного долевого строительства проектная документация проходила экспертизу, а также осуществлялся государственный строительный надзор. В первый, 2013 год, переселено 442 человека из 181 жилого помещения общей площадью 6,58 тысячи квадратных метров. В этом году новоселами по программе стали 2051 человек из 915 помещений общей площадью 31,44 тысячи квадратных метров.