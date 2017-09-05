Тель-Авив, Израиль, 6 сентября, 2017, 02:44 — ИА Регнум. 120-летнюю годовщину отметило сионистское движение в конце августа 2017 года. О том, что эта дата означает в жизни Израиля и всех еврейских общин мира, рассказывает в своей статье политолог, постоянный автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Израиль

Все годы изгнания среди евреев находились мечтатели, верившие в идею возвращения на Святую землю. К конце XIX века все большую силу набирало противоположное движение, считавшее, что открывающиеся возможности европейской ассимиляции выглядят для евреев перспективными. Но начавшееся сионистское движение, ставящее своей целью создание национального еврейского государства, захватило умы многих евреев — как религиозных, так и светских. И сегодня мы наблюдаем результат их трудов, оформившихся в виде Государства Израиль.

В этом государстве теперь живет половина всех евреев мира. А идея равноправного вхождения их в гражданские общества стран рассеяния часто наталкивается на проявления антисемитизма. Ненависть к сионизму для антисемитов в действительности парадоксальна, ведь именно сионизм предполагает сосредоточение всех евреев в рамках только одного государства и полную потерю муссирующегося антисемитами «влияния изнутри».

Читайте подробности: Почему сионисты считают, что их идея победила?

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