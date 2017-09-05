Якутск, 5 сентября, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Глава Якутии Егор Борисов сегодня, 5 августа, накануне официального открытия третьего Восточного экономического форума заявил об отсутствии плана дальнейших действий в отношении затопленного рудника АЛРОСА «Мир», сообщает ИА REGNUM.

Ptukhina Natasha Карьер Мир в городе Мирный, Якутия

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По словам Ил Дархана, решение по аварийному руднику «Мир» разрабатывается, однако его примут не скоро. Егор Борисов также сообщил РБК, что вопрос об объёмах затрат на восстановление объекта тоже пока не проработан.

К настоящему моменту известно лишь то, что на подобных предприятиях будут ужесточены требования о безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на руднике «Мир» в Якутии произошла 4 августа. Под землёй остались 8 шахтёров, их поиски были прекращены в последних числах месяца. В общей сложности речь идёт о 9 погибших шахтёрах, один человек скончался в больнице.