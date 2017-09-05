Волгоград, 5 сентября, 2017, 10:39 — ИА Регнум. В Волгограде с рабочим визитом находится вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин. Накануне, 4 сентября, вице-премьер побывал на производственной площадке Волгоградского тракторного завода, где провёл закрытое совещание, передаёт ИА REGNUM. Участники совещания — губернатор Андрей Бочаров, гендиректор концерна «Тракторные заводы» Альберт Баков, представители Минобороны и Минпромторга, а также военно-промышленной комиссии — обсудили выполнение гособоронзаказа и дальнейшую судьбу предприятия.

Volgograd.ru Посещение Мамаева Кургана

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Визит на завод вице-премьер, курирующий, в том числе, оборонно-промышленный комплекс и гособоронзаказ, начал с осмотра выставки готовой продукции как военного, так и гражданского назначения. В частности, здесь была представлена авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 «Спрут-СД» — боевая машина, которую собирают сегодня на тракторном заводе в Волгограде. Фотографии, сделанные в ходе визита на завод, Дмитрий Рогозин опубликовал на своей страничке в Фейсбуке.

Facebook.com/dmitry.rogozin Скриншот страницы Дмитрия Рогозина в Фейсбук

Главной темой встречи стала промышленная кооперация по выпуску боевых машин и боевых модулей для ВДВ. Было заявлено, что вариантов развития промпощадки несколько.

«Я сам волгоградец и вырос в районе Тракторного. Отец всю жизнь отдал этому заводу. Обсуждать выпуск — конечно хорошо, но завод скорее мёртв, чем жив. Его нужно модернизировать полностью, то что осталось. «завалить заказами» не поможет. Ну и вообще, Волгоград — промышленный город. Есть кадры, ВолгГТУ готовит хороших инженеров. Пока ещё не все разбежались. Нужно создавать условия в регионе для промышленности», — написал в комментариях пользователь М.

По его мнению, одним из таких вариантов может стать особая экономическая зона именно для промышленности (машиностроение, химия, металлургия).

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«Можно астраханский «ЛОТОС» расширить, с учётом программы «Шелкового пути» и коридора «Север-Юг», Волгоград важный узловой логистический центр. По Волге только можно по 30 млн тонн груза в каждую сторону пускать, а там и выход на Дон и в Черное Море и Южную Европу, на север — в Северную», — считает волгоградец.

Однако «для этого Волгограду нужен нормальный губернатор», — пишет пользователь.

«Бочаров явно не справляется. Он хороший офицер, но плохой губернатор. Ну и прекратить эксперименты над Волгоградом, такие как губернаторы назначенцы (все трое просто никакущие, Бровко, Боженов, Бочаров…). Анекдот даже про волгоградских губернаторов придумали «Волгоградский морской бой: Б1-ранил, Б2-ранил, Б3-убил (авторсие орфография и пунктуация соблюдены — прим. ИА REGNUM )», — сетует житель областного центра, добавляя, что ему очень обидно и больно за родной город.

На сегодняшний день как такового Тракторного завода в Волгоградской области нет, но, как заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, здесь существует ряд других предприятий, которые нужно поддерживать и развивать. В регионе на сегодня в исполнении гособоронзаказа задействованы десять предприятий и организаций, в которые инвестировано свыше 400 млн рублей. Всего за последующие четыре годы промышленность региона планируется вложить порядка 250 млрд рублей.

Сегодня, 5 сентября, в Волгограде состоится заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств двух стран. Участниками встречи станут вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Встреча пройдет в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва», который символизирует победу советского народа в Великой Отечественной войне. На заседании планируется обсудить широкий круг вопросов международного значения. Высокопоставленные гости уже посетили историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, возложили цветы.

«Вечная память героям, великая им благодарность за то, что есть у нас Сталинград, есть у нас Россия, есть будущее у наших детей», — написал Дмитрий Рогозин в Книге Памяти.

«Великий город, героический народ, неиссякаемый подвиг», — такую запись в Книге Памяти оставил глава китайской делегации.

Отметим, что площадкой для проведения заседания комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств двух стран, которые были союзниками в годы Второй мировой войны, Волгоград стал впервые. И выбор на город-герой пал не случайно.

«В данный геополитический момент очень полезно, чтобы наши китайские коллеги узнали, что здесь происходило, и какая работа проводится по увековечиванию памяти героев той войны. Они смогут увидеть великие места «битвы народов». Ведь здесь на стороне немцев воевали и другие сателлиты, — отметил Дмитрий Рогозин.

Добавим, что 4 сентября в Волгограде заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин также провёл совещание, главной темой которого стала подготовка и проведение празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Как напомнил Рогозин, первое заседание оргкомитета состоялось 22 июня. Федеральным органам исполнительной власти было поручено рассмотреть возможность проведения крупных мероприятий национального масштаба в Волгограде как центре празднования памятной даты и в городах воинской славы, которые связаны с историей Сталинградской битвы. Региональные планы власти должны были утвердить до 5 сентября. А сводный план мероприятий будет готов уже до 1 октября 2017 года.

Как доложил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, регион продолжает системную подготовку к празднованию 75-летия победы в Сталинградской битве: ведётся комплексное благоустройство города-героя Волгограда, подобная работа по благоустройству идёт и во всех муниципальных образованиях, приводятся в порядок памятные места, места захоронений, памятники.