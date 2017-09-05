Япония, 5 сентября, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Учёные из Японии обнаружили в Млечном Пути чёрную дыру, которая, вероятно, является «зародышем» сверхмассивной чёрной дыры. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

NASA(JPL-Caltech) Черная дыра, художественная иллюстрация

Астрофизики из университета Кейо в Йокогаме (Япония) утверждают, что новая чёрная дыра находится в созвездии Стрельца. Её масса примерно в сто тысяч больше массы Солнца.

Учёные зафиксировали излучение на частотах 265,9 и 230,5 гигагерца с помощью радиотелескопа ALMA. Учёные наблюдали за облаком газа CO-0.40−0.22 и обнаружили, что потоки в нем движутся аномально быстро. Исследователи пришли к выводу, что газ вращается вокруг очень плотного и тяжелого компактного объекта.

После проведённого компьютерного моделирования учёные выдвинули гипотезу о том, что газ вращается вокруг чёрной дыры.

Исследователи планируют в более подробно исследовать объект. Они также полагают, что подобные чёрные дыры могут находиться в других облаках газа.