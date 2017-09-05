Южно-Сахалинск, 5 сентября, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Северо-Курильск считает убытки, которые нанес тайфун «Санву». 4 сентября мощный тайфун принес шквальный ветер до 35 метров в секунду. За несколько часов выпало 99 мм осадков. Оборваны ЛЭП, затоплены жилые дома, обрушены части мостов, размыты дороги, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА Citysakh.ru Северо-Курильск после тайфуна

ИА Citysakh.ru Северо-Курильск после тайфуна

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Жители маленького города на острове Парамушир присылают сообщения и фотографии в редакцию ИА Citysakh.ru

«Люди очень переживают. Многие потеряли имущество, гаражи затоплены. Курильчанам не привыкать к капризам погоды, но такого разгула стихии и старожилы не вспомнят», — рассказала главный редактор издания Екатерина Верик.

В настоящее время погода на Парамушире нормализовалась, дождя и сильного ветра нет. Пока местные власти подсчитывают убытки, спасатели и коммунальщики занимаются аварийно-восстановительными работами. Сколько потребуется времени, чтобы полностью ликвидировать результат прохождения циклона, — неизвестно.

По предварительным данным, в результате удара стихии никто из людей не пострадал.

ИА Citysakh.ru Северо-Курильск после тайфуна

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области, оперативными группами муниципального образования и гарнизона пожарной охраны проводится обследование территорий населенных пунктов в целях выявления нарушений жизнеобеспечения населения.

В настоящее время циклон прекратил свое воздействие. Завершаются работы по откачке воды из подвалов трёх жилых двухэтажных домов. Ведутся работы по расчистке русел рек, восстановлению дорожного полотна и уборке улиц от мусора. В ликвидации последствий стихии участвуют 13 бригад Северо-Курильска. Занятия в школе сегодня отменены, детский сад работает в штатном режиме.

ИА Citysakh.ru Северо-Курильск после тайфуна

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Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка «распечатала» свой резерв на случай ЧС, чтобы помочь пострадавшему от тайфуна Сахалину. По распоряжению губернатора Владимира Илюхина 10 тепловых пушек направлены на Парамушир для просушки жилых домов.

ИА Citysakh.ru Северо-Курильск после тайфуна

По информации из мэрии Петропавловска-Камчатского, в городе также идет ликвидация последствий стихии. По столице Камчатки 4 сентября ударил мощный циклон, который образовался благодаря тайфуну «Санву». В Петропавловске повалено более 30 деревьев, оборваны 12 линий электропередач, на улицах валяются ветви деревьев, мусор.