Петрозаводск, 5 сентября, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС на Сямозере в Карелии ведут поиски двоих рыбаков, попавших в шторм вечером 1 сентября в районе островов между устьями рек Судак и Кивач, сообщает 5 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Https://vk.com/alexmoptz Предполагаемое место пропажи рыбаков на Сямозере

Сын одного из пропавших мужчин, житель Москвы Алексей Мошников, разместил в социальной сети «ВКонтакте» информацию о том, что для продолжения поисков пропавших мужчин необходимы добровольцы.

«Известий о них более нет. Поисково-спасательный отряд, сотрудники МЧС и полиции сегодня прекращают поиски, результатов их работы нет. У меня просьба к тем, у кого есть время, лодки с мотором, эхолоты, квадрокоптеры, те, кто занимается дайвингом и есть снаряжение для погружения, подключиться к нашим поискам завтра с 13:00. Выезжаем от д. Кудама по озеру к месту поиска», — написал сын пропавшего рыбака.

В ГУ МЧС по Карелии уточнили, что спасательная операция не прекращена — сегодня, 5 сентября, из-за погодных условий рыбаков будут искать только вдоль береговой линии, а когда погода улучшится, и в акватории озера.

Отметим, что Сямозеро — одно из самых капризных карельских озер, которое часто штормит. 18 июня 2016 года лодки с детьми из лагеря «Парк-отель «Сямозеро» отправились в водный поход по озеру, но перевернулись во время шторма. 14 детей погибли.

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