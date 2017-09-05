Ярославль, 5 сентября, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Жительница Ярославля Татьяна Филатова (Чигирева) обратилась к мэру города Владимиру Слепцову в социальных сетях с просьбой не выселять ее и других жильцов дома № 16 на улице Нахимсона, расположенного в центре и являющегося памятником архитектуры. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дом по ул. Нахимсона, 16 в Ярославле

«Обращаюсь к Вам в отчаянии! За что нас гонят жить на улицу? Нас лишают Конституционного права на жилье и частную собственность! Еще 18 лет назад мы положили молодость на то, чтобы заработать на квартиру в центре города, мой муж служил, защищая Родину 13 лет и за границей, и в тяжелейших условиях Забайкалья и сейчас, уже более 11 лет работает на Ярославском моторном заводе. Я уже более 15 лет работаю на Северной железной дороге! Мы всегда трудились для нашего города и страны! Я и сейчас, являясь пенсионером, продолжаю трудиться! А что теперь? Нас без крыши над головой оставляют?», — пишет Татьяна Филатова.

Жители дома № 16 более 10 лет ведут борьбу за право остаться в своих квартирах. Мэрия города посчитала исторический дом аварийным и непригодным для проживания и подлежащим расселению. Его износ на 2008 год составил 73%. В связи с этим он был включен в программу расселения ветхого и аварийного жилья. Однако в связи с тем, что дом является памятником, сносить его нельзя. Дом входит в ансамбль Гостиного двора XVIII века. Его необходимо реконструировать. Жильцы провели независимую экспертизу, по данным которой износ несущих конструкций составляет лишь 65%. Но власти эту оценку не признают.

Мэрия апеллирует к тому, что проводить реконструкцию памятника должны были сами собственники помещений, а они этого не сделали. Жильцы в ответ говорят, что большая часть дома принадлежит именно мэрии, а та тоже не выполняла никаких работ по реконструкции. Как следует из ответа заместителя мэра Леонида Комарова, доля муниципальной собственности в доме составляет 709/1000. Но городские власти не вкладывали деньги в капитальный ремонт, решив попросту расселить жильцов. Жильцы с этим не согласны — они считают предлагаемые мэрией варианты неравноценными. Более того, некоторые вложили серьезные средства в ремонт и отделку квартир, учитывать которые власти не хотят.

«Почему вы нас выселяете? Это издевательство предлагать за квартиру 33 000 рублей за метр? На полученную сумму мы не сможем купить даже самой маленькой квартиры ни в одном районе города Ярославля! Вы здравый человек и понимаете, наверное, что мы уже не заработаем на аналогичное жилье в центре Ярославля. Где нам теперь жить? Что нам делать? За что мэрия выгоняет нас на улицу? Несмотря на материальные сложности, мы готовы ремонтировать данное жилье! Но мэрия отказывает в ремонте дома по формальным основаниям и даже как собственник не желает предпринимать никаких действий, хотя большая часть дома, необходимая для собрания о долевой реконструкции, управляется одной из её структур», — пишет Татьяна Филатова в своем обращении к мэру города.

Жильцы судятся с мэрией города. Они потребовали отменить акт о признании дома непригодным для проживания. 27 апреля 2017 года Кировский районный суд признал незаконным этот акт мэрии. Но мэрия обжаловала это решение и неделю назад областной суд отменил решение Кировского суда.

Параллельно идет суд об изъятии у двух собственников их квартир — он был приостановлен до решения по делу о пригодности дома для проживания. В иске мэрия и указала сумму компенсации за переселение — 33 тыс рублей за квадратный метр. Такую сумму власти выдавали людям, живущим в этом доме по договорам социального найма. Между тем стоимость жилья в этом районе составляет 75−100 тыс. за квадратный метр, а 33 тыс стоит бюджетное жилье на окраинах.

Теперь, как считают ярославцы, руки у мэрии развязаны: получив решение суда, власти приступят к выселению. Это и побудило собственников перенести диалог с властью в публичную плоскость.

Кроме того, люди считают, что против них городские власти развернули информационную кампанию: в соцсетях выложили видео, как жильцы дома выбрасывают мусор на улицу. По словам жильцов, управляющая компания просто увезла из двора мусорный контейнер.

«Чем мы виноваты? Неужели только тем, что живём и владеем недвижимостью в центре города? Или виновны в том, что наш дом, являясь объектом культурного наследия федерального значения, умышленно многие годы доводился мэрией Ярославля до такого состояния? Мы граждане России. Мы имеем конституционное право на жильё. Сейчас Вы отнимаете нас всё! Дом, где выросли наши дети, дом к которому мы привыкли и всю нашу прошедшую жизнь построили вокруг этого места! Я очень прошу защитить нас от произвола мэрии Ярославля! Мы просим не выбрасывать нас на улицу, а оставить законно приобретенное жилье у нас!», — пишет Татьяна Филатова.

Люди недоумевают: раз их дом такой плохой и представляет опасность, почему власти разрешили открыть там кафе на первом этаже, которое появилось этим летом? И не объясняется ли такое рвение чиновников желанием освободить площади в элитном районе именно для последующей передачи его в коммерческое использование или же под квартиры для иногородних чиновников? Жильцы готовы и к политическому протесту. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM Татьяна Филатова, в день выборов 10 сентября люди готовят серию одиночных пикетов.

ИА REGNUM ждет официального комментария мэрии Ярославля.