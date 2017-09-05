Омск, 5 сентября, 2017, 10:08 — ИА Регнум. В настоящее время в городе Омске «наблюдается тяжёлая экологическая обстановка, которая может пагубно повлиять на здоровье людей». Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сегодня, 5 сентября, сообщила омский общественный деятель Татьяна Шнейдер.

Иван Шилов ИА REGNUM Выбросы

Накануне местные массмедиа распространили информацию о том, что в региональном минприроды не считают выбросы в Омске поводом для скандала. Напомним, омичи с марта 2017 года массово жаловались на запах этилмеркаптана в городе (используется в качестве одоранта для природного и баллонного газа, имеет резкий запах — прим. ИА REGNUM ). Примечательно, что источник зловония до сих пор не найден.

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В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области не отрицают наличия неприятных запахов в воздухе. Однако, по словам первого заместителя министра Александра Матненко, «запах — не обязательно что-то вредное». Как сообщает «Новый Омск», Матненко заявил, что «гораздо вреднее то, что не пахнет». Чиновник также подчеркнул, что ещё 20−30 лет назад ситуация с выбросами была гораздо хуже, такой, что даже «во рту кислота была». Он утверждает, что с конца 90-х годов объём выбросов сократился в два раза, индекс загрязнения атмосферы — с 13−15 до 3.

«С каждым годом количество людей с онкологическими заболеваниями только увеличивается. Не исключено, что на данную плачевную статистику повлияла и экологическая обстановка. В нашем городе находятся крупные предприятия, которые ежемесячно выбрасывают в атмосферу колоссальное количество вредных химических веществ», — сказала Татьяна Шнейдер, комментируя заявление Матненко.

По её словам, обеспокоенность людей понятна, и «в последнее время в городе периодически наблюдается зловоние, это происходит все чаще и чаще».

«Выбросы химических веществ не прекращаются. Люди устали от бездействия властей. На данный момент истинный виновник выбросов этилмеркаптана так и не установлен. Серьезную экологическую катастрофу просто пытаются «замять». Поиски источника загрязнения прекращены. Возмущения людей и требования найти виновных просто игнорируются. Преступная травля продолжается. Вот как можно охарактеризовать происходящее в Омске», — заявила собеседница ИА REGNUM.

Она считает, что заявление Александра Матненко «очень ярко иллюстрирует отношение омских властей к экологическим проблемам города».

«Вместо того чтобы устранять причину и внятно разъяснить людям ситуацию, Матненко предлагает довольствоваться тем, что во рту не кислота, как 20 лет тому назад. Только чиновник почему-то не уточняет, на основании чего мы должны дышать химическими выбросами. Равно как и не уточняет, когда закончится эта травля», — подытожила омичка.

Общественный деятель Андрей Рудаков также не увидел в заявлении Матненко поводов для оптимизма.

«Я вижу вокруг себя огромное число кашляющих людей. Только у нас в офисе у половины те или иные проблемы с лёгкими. Ещё год назад не мог себе такое представить. И я не думаю, что кашель и мокроту можно назвать безвредными. Это перерастает в хронические заболевания, которые скажутся в дальнейшем. Полагаю, что для людей, у которых уже были проблемы с дыхательной системой, подобные выбросы не остаются бесследными. А чиновников таких нужно гнать прочь. Таким людям статистика важнее реального человека», — сказал Андрей Рудаков.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в марте текущего года омичи начали массово жаловаться на резкий и неприятный запах этилмеркаптана. В соцсетях происходящее назвали «омским зловонием». Многочисленные сообщения о практически непрекращающемся зловонии вызвали в регионе большой общественный резонанс, по факту загрязнения атмосферы было возбуждено уголовное дело. Вскоре выяснилось, что в результате выброса в атмосферу загрязняющих веществ 9 и 10 марта 2017 года в Омске было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации этилмеркаптана более чем в 400 раз. Источник зловония до сих пор не найден.

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Между тем в СУ СКР по региону в июне текущего года сообщили о продлении срока следствия по данному делу. В ведомстве добавили, что в Омской области функционирует 51 предприятие, использующее в своей деятельности этилмеркаптан, и все они «попали в зону внимания следствия».