Москва, 5 сентября, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Цены на нефть 4 сентября внутри дня продемонстрировали умеренный подъем, однако закрыли день во флэте, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель WTI завершил понедельник вблизи отметки $47.35, Brent достиг области 52,26.

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По его словам, поддержку котировкам оказали новости о том, что некоторые НПЗ в США начали восстанавливать работу, прерванную в связи с ураганом «Харви».

«Надежды на то, что НПЗ вернутся к работе ранее, чем предполагалось, скорее всего, продолжат поддерживать актив в ожидании отчетов по запасам нефти в США, которые, впрочем, вряд ли отразят реальную картину, так как в них пока не учитывается влияние урагана», — пояснил эксперт.

«В целом перспективы рынка углеводородов по-прежнему выглядят неплохо. Сохраняется оптимистичный прогноз по Brent», — отметил Салас.

«Целью на ближайшие дни является психологическая отметка $53 за баррель», — считает эксперт.

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