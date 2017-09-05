Сямэнь, Китай, 5 сентября, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз уклонился от прямого ответа на вопрос о своём участии в выборах президента РФ, которые должны состояться в 2018 году. Вопрос о том, не пора ли объявить о намерениях стать участником президентской гонки, прозвучал 5 сентября в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, проходившего в китайском городе Сямынь.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«У нас, как только президентская кампания объявляется, все сразу прекращают работать», — заявил Путин.

«А работать нужно сейчас», — добавил президент.

Он уточнил: «В предусмотренное законом время те, кто хотят принимать участие в следующих президентских выборах, об этом скажут».

Напомним, что буквально накануне, 4 сентября, «Газета.Ru» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и руководству правящей партии, сообщила, что президент России Владимир Путин может баллотироваться на предстоящих в 2018 году президентских выборах в качестве кандидата от партии «Единая Россия». Соответствующее решение якобы может быть принято на съезде партии после 10 декабря 2017 года.