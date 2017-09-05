Пекин, 5 сентября, 2017, 10:02 — ИА Регнум. 5 сентября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обратится в суд в связи с лишением её права распоряжаться своим имуществом в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Американская сторона лишила права пользоваться нашим имуществом. Это явное нарушение имущественных прав российской стороны, поэтому для начала дам поручение МИД РФ обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая судебная система США», — отметил Путин.

ИА REGNUM ведет прямую трансляцию пресс-конференции.