Москва, 5 сентября, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России с 2019 года предложит врачам во всех регионах работать по новому стандарту — по национальной системе клинических рекомендаций при основных заболеваниях, которая разработана в стране впервые, пишут «Известия».

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Переход на такую систему пока носит рекомендательный характер, однако в дальнейшем требования к врачам могут сделать обязательными.

Планируется, что медики в своей работе будут опираться на общие стандарты. В случае спорных ситуаций врачу придется объяснить причины своего решения и причину отступление от правил.

Внедрение системы клинических рекомендаций уже началось в России в 2017 году. К концу 2018 она должна быть распространена на все регионы.

Минздрав отмечает, что клинические рекомендации закреплены в ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья», в котором врачам предлагаются конкретные действия при лечении основных заболеваний, а также перечислены медикаменты, которые можно назначить пациенту.

Переход на новую систему работы требует времени для адаптации врачей к новым условиям работы. В помощь медикам в декабре 2016 года завершено создание электронного рубрикатора клинических рекомендаций и системы быстрого поиска алгоритмов диагностики и лечения. Для успешной работы с рубрикатором все врачи должны быть оснащены компьютерами.

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Как сообщало ИА REGNUM, документ Минздрава РФ о Стандартах медицинской помощи был принят в июле 2014 года. В июне 2016 года в документ были внесены изменения и дополнения.

Напомним, по словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в 2016 Минздрав России разработал проект закона о клинических руководствах, которые должны заменить собой действующие стандарты оказания медицинской помощи. Были подготовлены 1200 клинических руководств для большей части заболеваний, которые обеспечивают 90% заболеваемости и смертности населения.

Каждое клиническое руководство создается по единой форме и будет включать критерии качества. «Очень важно, чтобы клинические руководства приобрели обязательный характер на всей территории страны», — отметила она

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