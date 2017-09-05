Пекин, 5 сентября, 2017, 09:55 — ИА Регнум. 5 сентября президент России Владимир Путин подводит итоги девятого саммита БРИКС, который проходит в Китае.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В рамках встречи прошли переговоры главы Российского государства с лидерами стран, входящих в объединение, — Китая, ЮАР, Бразилии, Индии, а также с коллегами из Египта, Мексики, Гвинеи, Таджикистана, Таиланда, которые были приглашены участвовать в форуме.

Говоря о решении США поставить оружие Украине, Владимир Путин отметил, что это суверенное решение Вашингтона, на которое Россия повлиять не может.

«Поставка оружия в зону конфликта усугубляет ситуацию. Если это произойдет в данном случае, то это решение ситуацию не изменит. Но количество жертв может увеличиться», — сказал Путин.

ИА REGNUM ведет прямую трансляцию.