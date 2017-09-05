Пекин, 5 сентября, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Согласно последним данным, опубликованным Национальным статистическим бюро КНР, по итогам августа индекс деловой активности — ключевой показатель состояния экономики страны — в сфере услуг продемонстрировал рекордный рост, остановившись на отметке 52,7. Таким образом, индекс PMI в сфере услуг достиг максимального значения за последние три месяца.

shibeauty Китай, Пекин

По итогам завершившегося месяца индекс деловой активности Китая вырос с 51,5 до 52,7 пункта. Рост активности вызван увеличением количества рабочих мест в сфере услуг, кроме того, компании сообщили о рекордном росте общего количества заказов, пишет «Сина синьвэнь».

Индекс PMI является показателем деловой активности государства. Показатель индекса PMI более 50 пунктов расценивается экономистами как свидетельство роста национальной экономики. В случае если этот показатель находится на отметке равной или ниже 50 пунктов, то это означает замедление темпов роста экономики.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 30 августа главный финансовый регулятор страны провел операции обратного РЕПО на общую сумму 50 млрд юаней ($7,5 млрд).