Южно-Сахалинск, 5 сентября, 2017, 09:57 — ИА Регнум. В Долинском районе Сахалина, на важнейшей нерестовой реке Найба начат промышленный лов кеты. При этом нерестилища дикой кеты в этом году — пусты. Экологи бьют тревогу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Экологическая вахта Сахалина» На реке Найба начался промышленный лов кеты при пустых нерестилищах

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Река Найба не демонстрирует ни заморных явлений, ни переполненных нерестилищ «дикой», то есть природной кеты. Тем не менее, орудие лова со 2 сентября перегородило устье реки, что вызывает справедливые вопросы как у местных жителей, так и у экологов.

Специалисты «Эковахты Сахалина» выяснили, что 31 августа 2017 года областная комиссия по регулированию вылова анадромных рыб разрешила ООО «РК им. Котовского» установить ставное орудие лова в 1,2 километра вверх по течению от устья реки Найба для ведения промышленного и прибрежного рыболовства кеты. Основанием для такого решения стало наличие у предприятия договора пользования рыбопромыслового участка (РПУ), созданного администрацией Сахалинской области в апреле 2011 года и переданного ООО «РК им. Котовского» сроком на 20 лет. Этот РПУ занимает русло реки Найба по всей ширине на протяжении 3 километров вверх по течению от устья, включая протоку озера Лебяжье. Ранее, 24 августа, Комиссия разрешила ООО «РК им. Котовского» выловить в Восточно-Сахалинской подзоне 700 тонн кеты.

«Согласно пункту 31.6 Правил рыболовства для дальневосточного рыбохозяйственного бассейна предприятие не вправе устанавливать орудия лова с перекрытием более 2/3 ширины русла реки, ручья или протоки, причем свободная часть должна приходиться на наиболее глубокую часть русла. Это требование должно соблюдаться и в данном конкретном случае», — рассказал руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

На Найбе действуют три рыбоводных завода, выпускающих искусственно выращенную молодь кеты. Но вместе с тем эта река является и одной из самых важных на Сахалине для естественного воспроизводства этого вида тихоокеанских лососей. По данным «Эковахты Сахалина», в настоящее время нерестилища «дикой» кеты в Найбе пусты. Соответственно, ее немногочисленные производители, поднимающиеся на нерест вверх по реке, будут вылавливаться.

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Кроме того, еще не закончился нерестовый ход и осенней группировки горбуши, нерестилища которой в Найбе заполнены лишь единично — соответственно, под удар промышленного вылова попадет и она.

«Естественные популяции кеты и горбуши в Найбе, некогда дававшей миллионные по численности стада рыб, уже давно сильнейшим образом истощены. Мы убеждены, что, наряду с массовым браконьерством, ключевую роль в этом сыграли РУЗы и речной промышленный вылов лососей. Стоит напомнить, что подобных рыболовных зон на ключевых нерестовых реках Сахалина в 2011 году встретило активный протест сахалинцев и сопровождалось обещаниями властей, что речной промысел будет разрешаться только после стопроцентного заполнения нерестилищ, а пользователи речных промысловых устройств будут наилучшим образом охранять реки от браконьеров. Как видим на примере Найбы, эти обещания оказались фикцией, а дававшие их руководители по разнообразным причинам давно покинули свои посты. Новое руководство региона недавно заявило о необходимости восстановить запасы лососевых, однако одновременное с этим разрешение промышленного лова на Найбе подобным планам прямо противоречит», — добавил Дмитрий Лисицын.

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Как сообщало ИА REGNUM, экологи, ученые и общественность возмущены тем, что уже третий год, несмотря на имеющиеся судебные решения, на территории уникального сахалинского заказника «Северный» рыбачат браконьеры. Власти проблему игнорируют, правоохранительные органы не вмешиваются. За сохранение «Северного» бьются только общественные организации. Попытки сахалинцев выдворить рыбных коммерсантов с территории заказника не прекращаются с 2015 года. На особо охраняемой природной территории, где запрещена любая промышленная деятельность, общественники и активисты «Эковахты Сахалина» обнаружили тогда 13 рыбацких станов. В 2016 году суд признал установку в «Северном» рыбацких станов незаконной. Однако уже в 2017 году на запретной территории установлены не менее 15 ставных неводов.