Пекин, 5 сентября, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Очередное рекордное укрепление китайской валюты зафиксировано 5 сентября. Народный банк Китая укрепил национальную валюту еще на 298 базисных пунктов, таким образом, центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,537 юаня за доллар.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

За последние три недели китайская валюта укрепилась более чем на 1600 базисных пунктов, что вызвало переполох на финансовых рынках в США и Европе. Китайские власти продолжают настаивать на том, что колебания курса вызваны финансовой активностью третьих стран, однако западные эксперты полагают, что Пекин начал проводить новую финансовую политику, пишет «Чжунго жибао».

Эксперты не исключают возможность дальнейшего укрепления национальной валюты КНР, которая к концу сентября может преодолеть отметку 6,3 юаня за доллар. Напомним, в последний раз аналогичный курс был зафиксирован более четырех лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 4 сентября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,5668 юаня за доллар. Таким образом, национальная валюта КНР продолжила цепочку серьезных укреплений, отыграв у американского доллара еще 241 базисный пункт.