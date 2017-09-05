Вашингтон, 5 сентября, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пообещал поставить Южной Корее в рамках обязательств по защите союзников вооружений на миллиарды долларов, говорится в сообщении администрации Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

В ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином Трамп также договорился о снятии ограничений на вес боеголовок в Южной Корее.

«Президент Трамп принципиально одобрил инициативу Южной Кореи по снятию ограничений на боевую нагрузку их ракет», — говорится в сообщении администрации.

В настоящее время Сеул может сам создавать ракеты с дальностью полета до 800 километров и весом боеголовки до 500 килограммов. Теперь эти ограничения будут сняты.

США также подтвердили обязательство защищать свою территорию и союзников с использованием «всего спектра дипломатических (мер), обычных и ядерных возможностей». Президенты США и Южной Кореи подчеркнули, что «последняя провокация» со стороны Пхеньяна является угрозой для всего мира. Речь идет об успешном испытании северокорейской стороной мощной и компактной водородной бомбы, которой могут быть оснащены межконтинентальные баллистические ракеты.

Ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на разведку заявили, что после испытаний 3 сентября Северная Корея начала транспортировку межконтинентальных баллистических ракет к своему западному побережью. Ожидается, что к годовщине образования КНДР 9 сентября будет проведен очередной ракетный пуск.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября 2017 г. Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы в варианте боезаряда, пригодного для установки на межконтинентальные баллистические ракеты. По предварительным данным, мощность бомбы была эквивалентна 100 килотоннам тротила.

В самой Южной Корее все громче звучат голоса в поддержку создания собственного ядерного оружия. Кроме того, еще в марте 2017 года Южная Корея совместно с США начала развертывать американскую систему THAAD якобы для отражения угрозы со стороны КНДР.

Однако, Китай однозначно трактует такие действия как угрозу его национальным интересами и стратегической безопасности. Такие опасения испытывают и граждане Южной Кореи, которые выступают против размещения противоракетных систем США, поскольку «бряцание оружием» только сильнее спровоцирует КНДР.

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Так, 28 августа группа активистов анти-THAAD и жителей, живущих вблизи от места развертывания системы, собралась у посольства США в Сеуле, требуя выведения американского ракетного щита с территории РК и прекращения давления на правительство. Россия и Китай уже выражали свою озабоченность. По мнению замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD США в Южной Корее нарушает баланс сил в регионе, потому Россия может принять «ответные меры».

Американская ПРО может появиться и в Японии: в июне телеканал NHK сообщил, что правительство этой страны намерено до конца лета текущего года принять решение о закупке в США новейших противоракетных установок THAAD и наземного варианта системы «Иджис». Это объясняется «необходимостью защищаться от КНДР» и создать щит, прикрывающий Японию от якобы уже нацеленных на нее северокорейских ракет с ядерными зарядами.

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Американский план по окружению России и Китая системами ПРО как раз и предполагает размещение по периметру этих стран комплексов THAAD, предназначенных для борьбы с ракетами большого радиуса действия. Применять их против северокорейских ракет малой дальности неэффективно, а ожидать у Северной Кореи появления ракет большой дальности в обозримом будущем маловероятно, считаю эксперты.

Кроме того, сама угроза со стороны КНДР выглядит непомерно преувеличенной заинтересованными в нагнетании «военного психоза» субъектами, занятыми размещением глобальной ПРО за счет средств стран, на территории которых предполагается установка элементов «зонтика», предназначенного в первую и основную очередь для защиты США.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США найдут другой предлог для строительства своей ПРО, даже «если завтра Северная Корея объявит о том, что она прекращает все свои ядерные испытания и ракетную программу». Либо строительство ПРО продолжится «вообще без всякого предлога — так, как это делается сейчас в Европе. И мы, конечно, должны думать над этим».