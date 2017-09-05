Новосибирск, 5 сентября, 2017, 11:08 — ИА Регнум. Новый учебный год — начало не только уроков в школах или занятий в детских садах, это ещё и набор в кружки дополнительного образования — спортивные, интеллектуальные. Но дополнительное образование ребёнка сегодня требует дополнительных трат, и их с каждым годом становится всё больше. Сегодня необходимо сдать кучу анализов и пройти нескольких специалистов, чтобы получить допуск к занятиям, а это может обернуться месячными хождениями по больницам.

Т.Н. Яблонская. Перед стартом. 1947

Изменения в ранее действующий порядок оформления ребёнка в спортшколу или секцию произошли после выхода особого приказа Минздрава РФ (№134-Н), который ужесточил требования к состоянию здоровья детей. С одной стороны, усиленные меры кажутся оправданными. Например, год назад в Новосибирской области во время занятий спортивными танцами у девочки-подростка резко ухудшилось самочувствие и она скончалась. В Омской области во время тренировок и спортивных соревнований умерли два школьника-подростка. Позже выяснилось, что у них были не диагностированные пороки сердца. И таких случае в стране насчитывается немало.

С другой стороны, сама процедура получения допуска к занятиям в кружках в регионах до конца не урегулирована — где-то достаточно ЭКГ и справки от педиатра, а где-то требуют УЗИ сердца, а эта процедура является платной и для некоторых категорий граждан может оказаться не по карману.

В итоге по разным причинам миллионы российских детей лишены возможности посещать секции дополнительного образования. Будет ли урегулирован этот момент и когда? Такой вопрос корреспондент ИА REGNUM задала координатору проекта Народного фронта «Равные возможности — детям», депутату Госдумы Любови Духаниной на смене для молодых журналистов Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» в Крыму.

«Вы задаете вопрос не менее глобальный, чем в целом система дополнительного образования. Это вопрос о медицинской поддержке детей в период реализации образовательных программ. Здесь несколько проблем сразу. И это проблема не только допобразования. Это в целом проблема дошкольного, школьного и дополнительного образования. Принятие двух законов: закона об образовании в России и закона об охране здоровья граждан означало, и так и произошло, что здравоохранение и оказание медицинской помощи детям не находится теперь внутри системы образования. Это услуга, которую должна обеспечивать система здравоохранения. А медики у нас появляются где раз, где два в неделю. И говорить о том, что на уроке физкультуры может быть оказана какая-то помощь, да даже на уроке математики, если закружилась голова и ребенок упал, не приходится», — отметила Любовь Духанина.

Депутат Госдумы озвучила ещё одну парадоксальную вещь — учитель не имеет права помочь попавшему в беду ученику. Например, если ребёнок бежит по лестнице и поскальзывается, то ни учитель, ни воспитатель, ни другой взрослый не имеет права помочь ему, так как в этом случае он дотронется до тела ребёнка, а это уголовно наказуемо. Поэтому, считает Духанина, сейчас нужно вернуть историю в некое прошлое, в хорошую часть прошлого.

«Ещё один момент, который породили данные два закона: родитель имеет право не информировать образовательную организацию об особенностях здоровья ребенка. И этим правом родители пользуются всё в большей и большей степени, подвергая риску других детей и собственного ребёнка. Здесь нам придётся выйти на большую общественную дискуссию, потому что когда я говорю, что нужно закрепить ответственность родителей и родители должны доносить информацию об особенностях здоровья ребёнка, потому что это риск здоровья других детей, мне все начинают утверждать, что я нарушаю права ребёнка, право на персональные данные, на персональную информацию о состоянии здоровья. Я отвечаю, что готова её нарушать», — подчеркивает Любовь Духанина.

По ее данным, в 2017 году в спортивных школах умерли 200 детей. И это только в спортивных залах, где зафиксирована смерть. А когда детей увозили в медицинские учреждения и они там умирали — «вообще посчитать пока невозможно». Потому, считает депутат, все анализы и все медицинские справки и услуги для детей должны быть бесплатными.

«Родители и ребёнок должны получить справку о том, может ли он заниматься спортом, с какого возраста, ходить в химическую лабораторию. Вдруг у него аллергический шок возможен на какой-то химический препарат. Это точно должно быть бесплатно», — отмечает она.

Когда этот вопрос будет решён, Любовь Духанина ответить затруднилась. В марте 2017 года был запущен проект «Равные возможности — детям», чтобы обеспечить каждого ребёнка возможностью бесплатно посещать кружок или секцию по выбору семьи. Основные механизмы, которые будут использоваться, — именные сертификаты, которые дадут возможность оплатить кружок или секцию в государственной или частной структуре. По подсчетам депутата Госдумы, «как минимум 600 тыс. родителей получат возможность водить ребенка на развивающие занятия в социально ориентированные НКО за счет бюджета». 1,5 млн школьников смогут посещать бесплатно секции и кружки. В настоящее время же около 5 млн детей в России лишены возможности получать дополнительное образование.

Отметим, что сегодня в Новосибирской области насчитывается более 200 организаций дополнительного образования детей. Таковы данные министерства образования, науки и инновационной политики региона. Количество платных и частных секций гораздо больше.