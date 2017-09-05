Варшава, 5 сентября, 2017, 08:25 — ИА Регнум. В Польше с началом нового 2017/2018 учебного года в стадию активной реализации вошла реформа системы школьного образования, сообщает 4 сентября Die Zeit.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Запланированные изменения в данной сфере были обозначены министром образования Анной Залевской еще в 2016 году: школьное образование будет состоять не из трех, а из двух ступеней.

Ее суть в том, что вместо шести лет обучения в начальной школе, трех лет в гимназии (неполное среднее образование) и трех лет в лицее (полное среднее образование) школьники должны закончить восемь классов начальной школы, затем — четыре года общеобразовательного лицея или пять лет техникума.

Реформа, соответственно, подразумевает ликвидацию гимназий (второй ступени польского школьного образования).

Сама Залевская признает, что «масштаб вмешательства действительно большой», но «министерство образования хорошо подготовилось к реализации данной реформы».

Как известно, более десяти тысяч поляков голосовали против данной реформы и внедрения нововведений. В митинге учителей в Варшаве и других крупных городах Польши за последний год приняли участие более 25 тыс. человек. В ходе массовых протестов в ноябре 2016 года против принятия реформы протестовало около 50 тыс. человек.

9 января президент Польши Анджей Дуда подписал закон о реформе системы школьного образования, что вызвало волну хаоса среди работников школ и других образовательных учреждений.

Профсоюз польских учителей опасается, что реформа приведет к массовым сокращениям и увольнениям, что, в свою очередь, поспособствует снижению качества образования.

Несмотря на массовое недовольство польских граждан, правительство во главе с правящей партией «Право и справедливость» все же взяло курс на становление системы школьного образования, схожей с системой образования времен коммунизма, добавляет издание.