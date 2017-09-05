Омск, 5 сентября, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Оптимизация здравоохранения происходит не только в Омской области, но и по России в целом, и депутатам Госдумы, а также Совету Федерации следует «крепко задуматься», как предотвратить катастрофу в системе здравоохранения. Такую мысль в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал омский общественный деятель Михаил Федорченко.

Шапаев Федор Васильевич. Сельский врач 1964

По его словам, здоровье нации должно быть на первом месте у государства, однако на деле всё по-другому:

«В Омской области сокращаются участковые больницы, ФАПы, в основном в районах. Но хочу сказать несколько слов в защиту министра здравоохранения региона, он в этом не виноват. Он не волшебник. И если, например, поступило финансирование на десять больниц, где ему взять денег на оставшиеся? Существуют чёткие статьи расходов: деньги идут на лекарства, на питание, на хознужды и так далее. И за рамки выходить нельзя, как и перебрасывать финансовые средства с одной статьи на другую. В ответ может «прилететь» нецелевое использование денежных средств», — рассуждает Федорченко.

При этом он подчеркнул, что под удар зачастую попадают медики. Ведь именно на них порой изливается гнев населения, недовольного оптимизацией: «А, между тем в этом случае всё должно решаться на федеральном уровне».

«Тема оптимизации здравоохранения — болезненная. Ведь в отдаленных местностях тоже живут люди, и им тоже нужна медицинская помощь. А до райцентра, где есть медучреждение, к примеру, более 100 километров по бездорожью. Нехватка кадров тоже ощущается. Молодёжь после вузов в село не едет. Она села боится, несмотря на так называемые подъёмные для молодых специалистов. Вопрос со специалистами также надо решать, дополнительно заинтересовывать молодёжь в работе на селе», — подчеркивает собеседник ИА REGNUM.

По мнению Михаила Федорченко, чтобы предотвратить катастрофу в системе здравоохранения, населению нужно обращаться к депутатам Заксобрания или Госдумы, которые, в свою очередь, должны о существующих проблемах рассказать на федеральном уровне и предложить пути решения.

«Здоровье нации — это вопрос номер один. Здоровые люди будут работать, пользу приносить, а если население будет вымирать, то кто будет работать?» — подытожил Михаил Федорченко.

Добавим, ранее на ситуацию с реорганизацией медучреждений в Омской области обратили внимание активисты регионального отделения ОНФ.

Весной 2017 года народофронтовцы обнародовали информацию о реорганизации сразу нескольких медицинских учреждений, расположенных в Омске, а также в муниципальных районах региона. По их словам, это было сделано без предварительного общественного обсуждения. В целом объёмы медпомощи и нормативы финансовых затрат для центральных районных больниц в муниципальных районах Омской области сокращаются с 2014 года. По информации населения, озвученной ОНФ, более половины фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий и участковых больниц в регионе действуют лишь частично, потому что не укомплектованы медицинским персоналом и не оснащены необходимым оборудованием.

Более того, в регионе без общественных слушаний было решено ликвидировать несколько крупных бюджетных структурных подразделений, действующих в областном центре. Например, в феврале 2015 года сократили стационар городской больницы №2, расположенной по улице 3-я Транспортная. Пациентов пяти отделений (неврология, ревматология, хирургия, эндокринология и урология) выписали в течение недели, некоторых перевели в неспециализированные медицинские организации, в том числе в частную.

Без врачебной помощи остались пациенты поликлиники по улице Ильинская. Поликлинику, являющуюся структурным подразделением Клинического диагностического центра, сократили в декабре 2015 года. В ОНФ утверждают, что медучреждение обслуживало несколько десятков тысяч жителей региона.

А в феврале 2016 года на базе Клинического онкологического диспансера сократили отделение реабилитации онкологических больных. При этом объём медицинской помощи, оплачиваемый из средств ОМС, передали медицинской организации, которая арендует помещения у частного санатория.

«Зачастую ликвидация лечебного учреждения болезненно сказывается на пациентах. Растёт нагрузка на врачей в других медучреждениях, и, как следствие, качество медпомощи снижается. Мы направим в региональный минздрав обращение с просьбой организации обязательных публичных слушаний перед принятием решения о ликвидации или оптимизации медицинских учреждений. Данный вопрос активисты Народного фронта буду держать на контроле», — прокомментировал тогда член регионального штаба ОНФ Дмитрий Потопальский.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, депутатский законопроект об учете мнения граждан при реорганизации и ликвидации муниципальных и государственных больниц, поликлиник и других медицинских организаций был внесён в конце 2015 года.

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Однако ко второму чтению о «гражданах» речи уже не шло. Законопроект устанавливает, что для принятия решения о ликвидации больницы потребуется положительное заключение комиссии, состоящей из чиновников, депутатов и общественников из объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья. Комиссия, порядок работы и принятия решения будут утверждаться региональным минздравом. И в случае намерения ликвидировать единственную медицинскую организацию мнение жителей должны будут донести в комиссию члены представительного органа сельского поселения.

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Напомним также, ранее стали известны некоторые результаты проверки Счётной палаты, касающейся «оптимизации» в сфере здравоохранения. Аудиторы сделали вывод, что основные цели оптимизации не достигнуты. Более того, до 2018 года число больниц сократится на 11,2%, поликлиник — на 7,2%. Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты будут замещены частично офисами врачей общей практики. При этом 17,5 тыс. населенных пунктов вообще не имеют медицинской инфраструктуры, а 11 тысяч из них расположены более чем в 20 км от ближайшего медучреждения, где есть врач.

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Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, в Омской области в 2016 году было зарегистрировано 26 152 умерших (в 2015 году — 26 443 человека). В структуре причин смертности 80% всех умерших приходилось на болезни системы кровообращения (43,5%), новообразования (14,5%), болезни нервной системы (12,8%), несчастные случаи, травмы и отравления (9,1%). Наибольший темп прироста смертности был отмечен по классам болезней нервной системы (в 1,7 р.), эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (в 1,6 р.).

В Омской области доля лиц, умерших в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16−59 лет, женщины — 16−54 года), в 2016 году составляла 24,4% (6371 человек). Известно, что практически 80% всех умерших в трудоспособном возрасте — мужчины (5102 человека).