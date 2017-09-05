Владивосток, 5 сентября, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Сбербанк уже в 2017 году планирует запустить пилотный проект, в рамках которого сотрудники кредитной организации будут выполнять функции работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Об этом, как передает РБК, сообщил вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса Сбербанка Андрей Шаров в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

«В этом году мы запустим в нескольких регионах пилоты, — говорит он. — Банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника МФЦ».

По его словам, клиенты банка смогут в филиалах кредитной организации получить паспорт, водительские права, зарегистрировать квартиру.

При этом Шаров добавил, что в 2018 году Сбербанк начнет предоставлять эти услуги в тех регионах, где сейчас не хватает МФЦ, а «в тираж это пойдет в 2019 г».