Москва, 5 сентября, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Границы морского порта Зарубино в Приморском крае расширят для строительства терминала для перевалки зерновых грузов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Rosmorport.ru Морской порт «Зарубино»

Терминал планируется расширить за счет на территории, расположенной в северо-восточном направлении от существующих границ порта вдоль береговой полосы бухты Троицы.

Для строительства терминала для перевалки зерновых грузов (пшеницы, кукурузы и сои) предусматривается создание искусственного земельного участка.

Проект реализуется за счёт средств инвестора — АО «Объединённая зерновая компания» и его дочернего общества — ООО «Дальневосточный зерновой терминал».

Планируется, что к 2030 году проектная мощность зернового терминала будет поэтапно доведена до 33,5 млн т/год.

В состав терминала войдут пять причалов, склад, железнодорожный фронт, автодорожный фронт и конвейеры.

Терминал будет предназначен для приёма и обработки судов грузоподъёмностью до 91 300 тонн.

В документе отмечается, что развитие портовой инфраструктуры Приморского края позволит создать новые рабочие места в регионе.

Кроме того, по распоряжению правительства РФ перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на Дальнем Востоке, дополнен 21 проектом.

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Как сообщало ИА REGNUM, на совещании в Калининграде в августе 2017 года президент России Владимир Путин особо подчеркнул, что «России необходимо строить специализированные морские терминалы, оснащенные самыми передовыми технологиями». Это касалось не только Северо-Запада, но и всех морских регионов России.

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