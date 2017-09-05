Флаги БРИКС

09:22 Президент РФ Владимир Путин начал традиционную пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР), который прошел в китайском Сямэне с 3 по 5 сентября. Главными темами встречи были заявлены ситуация в мировой экономике и глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, национальная безопасность и развитие.

09:27 Лидеры стран БРИКС регулярно встречаются и вне рамок объединения, заявил президент РФ Владимир Путин. Так, встречи БРИКС проходят и в рамках крупных международных мероприятий, например перед G20.

09:28 По словам Путина, саммит был удачным. Его участниками стали в том числе руководители развивающихся стран, представляющие рынки разных регионов. Президент России поздравил китайских коллег с успешным мероприятием.

09:28 Был поднят вопрос о женском предпринимательстве, отметил Путин. «Это важная правильная вещь, во всем мире стараются поддержать женское предпринимательство», — пояснил он.

09:29 Уже создан и функционирует новый Банк развития. Россия начинает получать финансирование по нескольким проектам: водоочистки бассейна Волги, развития судебной системы, в частности информатизации. Это только первые шаги, пояснил Путин.

09:30 Путин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились обсудить ситуацию вокруг Северной Кореи при личной встрече во Владивостоке.

09:33 Трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией. Такой, видимо, уровень у части американского истеблишмента и уровень политической культуры, сказал Путин.

09:35 «Мы договорились о том, что количество наших сотрудников, дипломатических сотрудников, должно быть паритетным. В России работало 1300 дипломатов, в США — 455. Мы привели это число в соответствие», — так Путин прокомментировал скандальное решение властей США закрыть консульство РФ в Сан-Франциско.

09:36 Путин обратил внимание, что в число этих 455 дипломатов, работающих в США, условно включены и 155 человек, работающих при ООН. Строго говоря, они не являются дипломатами, аккредитованными при Госдепе США.

09:38 США, когда боролись, чтобы штаб-квартира ООН находилась в Нью-Йорке, взяли на себя обязательство обеспечить ее работу. То есть, строго говоря, не 455, а 300 человек. «И мы оставляем за собой право принять решение по этому количеству американских дипломатов в Москве».

09:39 «Как минимум нелепо — ставить нас в один список с Северной Кореей, а потом просить нас помочь с санкционными мерами против КНДР», — считает Путин.

09:39 Президенту РФ задали вопрос о КНДР, отметив, что ни переговоры, ни угрозы, ни санкции не действуют на Пхеньян. «Это самый простой вопрос», — отметил Путин. Он напомнил, что произошло с Ираком и Саддамом Хусейном — лидер страны был уничтожен под предлогом поиска оружия массового поражения. «Это же все знают и помнят, в том числе в Северной Корее, — пояснил он. — Разве Пхеньян откажется от своего курса?» Россия осуждает эти провокационные «упражнения» КНДР, но забывать об Ираке, Ливии мы тоже не можем.

09:40 «Дуть губы, обижаться и хихикать по этому вопросу мы не будем. Дело не в том, что мы с КНДР в одном списке. Дело в том, что санкционный режим уже подошел к своей черте — он неэффективен. Дело еще и в гуманитарной стороне: курс властей не изменится, а страдания миллионов людей увеличатся», — сказал Владимир Путин.

09:41 Путин ненадолго вернулся к вопросу о дипсобственности РФ в США. Это беспрецедентная вещь — американская сторона лишила нас права пользоваться имуществом, заявил он. «Это явное нарушение прав. Для начала дам поручение МИД обратиться в суд, посмотрим, как работает хваленая американская судебная система», — добавил он.

09:42 Говоря о том, как США закрывали консульство в Сан-Франциско, Путин отметил, что делалось это в «хамской манере». «Это не украшает наших американских партнеров», — сказал президент России.

09:47 Говоря о решении США поставить оружие Украине, Путин отметил, что это суверенное решение Вашингтона, на которое Россия повлиять не может. «Поставка оружия в зону конфликта усугубляет ситуацию. Если это произойдет в данном случае, то это решение ситуацию не изменит. Но количество жертв может увеличиться», — сказал Путин. Он подчеркнул, что принципиально ничего не поменяется. Путин добавил, что у республик Донбасса достаточно оружия, в том числе захваченного у нацбатальонов. Если американское оружие будет поступать в зону конфликта, сложно сказать, как будут реагировать ДНР и ЛНР.

09:49 Задан вопрос о ситуации в Сирии. Проблема терроризма касается не только Сирии, пояснил Путин. Главная проблема здесь — постоянная подпитка радикального исламизма за счет нищеты и низкого уровня образования населения.

09:50 Задан вопрос о том, нужны ли миротворцы ООН на юго-востоке Украины. «Ничего плохого тут не вижу. Поддерживаю идею вооружения миссии ОБСЕ», — заявил Путин. Но речь может идти только об обеспечении безопасности сотрудников ОБСЕ, работе на линии разграничения. Сначала должен быть отвод тяжелой техники, обязательное условие — прямой контакт с представителями ЛНР и ДНР. Соответствующая резолюция должна быть внесена в Совет Безопасности.

09:51 Ситуация в Сирии развивается в пользу правительственных войск. Пока рано говорить о том, что с террористическими группировками покончено, сказал Путин. «Дейр-эз-Зор — военный опорный пункт радикалов. Как только операция там будет завершена, это будет означать, что террористы понесли серьезное поражение, а правительство Асада получило преимущество». «Нужно сделать следующие шаги в укреплении режима прекращения огня, зон деэскалации и наладить политический процесс. Без помощи международного сообщества правительству Сирии будет сложно решать эти вопросы».

09:54 Вопрос о следствии в отношении Серебренникова. Путин говорит, что правоохранители занимаются контролем расходования госсредств. Под следствием ряд высокопоставленных чиновников сферы культуры — что теперь, всех освободить? «К Михалкову, например, не было претензий, — отметил Путин. — Проверки осуществляются постоянно». Хотели бы ограничить работу Серебренникова — не давали бы ему бюджетных денег. Если власть финансирует творчество — относится как минимум нейтрально. Вопрос со стороны следствия — в законности расходования средств.

09:56 Вопрос об участии Путина в президентских выборах. «Не пора ли сказать да?» — спросил журналист. «Я уже говорил и скажу еще раз. Как только президентская кампания объявляется, все сразу перестают работать. Работать надо сейчас, каждому на своем месте». «Поэтому в предусмотренное законом время те, кто хотят принимать участие в президентских выборах 2018 года, об этом скажут», — сказал Путин.

09:57 «Газета.Ру» задает вопрос о Новом Шелковом пути — неясно, как будет проходить, через РФ, Азербайджан, Турцию? Путин: «Китайские партнеры изучают этот вопрос. Нельзя сказать, что они не заинтересованы в прокладке пути по территории России. Существуют разные варианты — через Казахстан, на Иран, возможно, через Россию».

09:58 В рамках Нового Шелкового пути существует проект грузовой высокоскоростной железной дороги через территорию России. Перспективный, но требующий проработки проект.

10:04 Отвечая на вопрос о словах Кадырова, что если Россия будет поддерживать «тех шайтанов», которые сегодня совершают преступления в Мьянме, то он будет против позиции России, Путин напомнил, что уже озвучил позицию России на встрече с президентом Египта. «Что касается мнений граждан РФ относительно политики государства, то каждый человек имеет право на мнение вне зависимости от своего положения. Глав регионов это тоже касается. Никакой фронды со стороны руководства Чечни нет».

10:07 Отвечая на вопрос о возможности импичмента президенту США Дональду Трампу, Путин отметил, что со стороны России было бы некорректно обсуждать внутриполитическую ситуацию и пути ее развития в США. Это дело США, напомнил президент РФ. Что касается того, «разочаровался» ли Путин в Трампе, российский лидер отметил, что Трамп ему «не невеста и не жених». «Трамп в своей деятельности руководствуется национальными интересами США, я — национальными интересами России». Путин выразил надежду, что удастся находить компромиссы при решении двусторонних и международных проблем, чтобы они решались в интересах США и РФ. С учетом ответственности в сфере международной безопасности, которая лежит на России и США.