Москва, 5 сентября, 2017, 07:41 — ИА Регнум. В первый день недели торги (4 сентября) по нефти Brent завершились на уровне $52,34 практически без изменений, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. В течение дня цена находилась в боковом тренде между уровней $51,96 и $52,80.

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Низкая активность на нефтяном рынке наблюдалась из-за выходного дня в США. Биржи были закрыты по случаю национального праздника.

Сегодня, 5 сентября, за баррель Brent дают $52,11. Цена упала на 0,43% к цене закрытия 4сентября.

Если покупатели не смогут сегодня пройти зону сопротивления $52,80-$52,90 на американской сессии, можно готовиться к снижению котировок до $50,75.

Хоть доллар и подешевел на фоне бегства инвесторов от риска, нефть из-за этого тоже остается под давлением. Ситуация с КНДР остается неопределенной.

Напомним, 4 сентября, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,77%, до $52,34 за баррель, WTI — на 0,06%, до $47,96 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в ноябре 2017 года на СПбМТСБ составляет $49,88 за баррель.

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