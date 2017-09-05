Киев, 5 сентября, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей назвал неполитическим решение своего отца включить полуостров Крым в состав Украинской ССР — это было «юридическое» решение, сообщает телеканал «112 Украина».

Архип Куинджи. Море. Крым. 1898-1908

По его словам, Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом. Тогда Крым и передали Украине, так же, как передавали многие регионы, сказал Хрущев.

В этом решении «не было никакой политики», «попытки ублажить украинскую бюрократию» или сделать «подарок» его маме, которая родилась на Западной Украине. Сергей Хрущев также напомнил, что там строили в то время канал, который позже закопали.

«Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться, сажали много винограда»,— заявил он.

Напомним, Крым перешёл в состав Украинской ССР в 1954 году. При этом данный процесс был проведён с нарушением действующего советского законодательства. Строительство Северо-Крымского канала началось в 1961 году.

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С помощью этого канала пресная днепровская вода пошла в засушливые районы Крымской и Херсонской областей. В 2014 году украинские власти перекрыли этот канал после того, как Крым вернулся в состав России.

Ранее в марте первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Хрущев настоял на передаче Крыма Украине для восстановления хозяйства: передача Крыма произошла, когда Никита Сергеевич и редактор газеты «Известия» Аджубей, муж дочери Хрущева, посетили полуостров примерно в 1953 году.

Как только генсек высадился в Крыму, на него «тут же напали местные люди», и тогда он поехал в Киев, говорит Кравчук, где и настоял на том, чтобы первый секретарь ЦК КП Украины Александр Кириченко «взял Крым себе».

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Кравчук сообщает, что решение отдать Крым было принято, так как «Украина может исправить ситуацию, потому что там есть люди, которые знают, как вести хозяйство».

По поводу причин передачи мнения разнятся, помимо версии о личной инициативе Никиты Сергеевича Хрущева, есть и другие. Так, украинский историк Юрий Шаповал считает, что решающую роль в передаче сыграли Маленков, Ворошилов, Каганович и другие влиятельные члены Президиума ЦК КПСС.

Историк Марк Крамер считает, что Хрущев пытался увеличить долю русского населения в составе Украины, не давая развиваться украинскому национализму.

Добавим, что в 2014 году в Крымской речи В. В. Путин заявил, что инициатором передачи Крыма Украине «был лично Хрущев».

Кравчук был президентом Украины с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года. Член КПСС с 1958 и член ЦК КПСС с 1990 года, он поставил свою подпись под Беловежскими соглашениями о прекращении существования СССР. При этом в декабре 2011 года он сказал в интервью СМИ, что Беловежские соглашения были мирным государственным переворотом.