Вашингтон, 5 сентября, 2017, 07:37 — ИА Регнум. США и Южная Корея усилят давление на КНДР, используя для этого все средства, которыми располагают. Об этом в ходе телефонного разговора договорились лидеры стран Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин, сообщает пресс-служба администрации главы США.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

«Лидеры двух стран согласились усилить давление на Северную Корею, используя все имеющиеся в их распоряжении средства. Они также обязались укреплять совместные военные возможности», — говорится в сообщении.

Президенты США и Южной Кореи подчеркнули, что «последняя провокация» со стороны Пхеньяна является угрозой для всего мира. Речь идет об успешном испытании северокорейской стороной мощной и компактной водородной бомбы, которой могут быть оснащены межконтинентальные баллистические ракеты.

Отмечается, что Мун Чжэ Ин выступил с инициативой о снятии ограничений на боевую нагрузку южнокорейских ракет. Его собеседник Дональд Трамп принципиально поддержал такое предложение. Кроме того, Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия Южной Корее.

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«Президент Трамп выразил свою принципиальную поддержку инициативе Южной Кореи по снятию ограничений на боевую нагрузку их ракет. Президент Трамп также в концепции одобрил приобретение Южной Кореей оружия и военного снаряжения у США на много миллиардов долларов», — отметили в Белом доме.

Напомним, ранее о договоренности лидеров США и Южной Кореи, касающейся отмены ограничения мощности боеголовок южнокорейских ракет, сообщил Сеул.

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