Москва, 5 сентября, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 4 сентября открылись ростом по доллару и евро. Рубль сразу сдал позиции иностранным валютам. Негативное влияние на его динамику оказало испытание КНДР водородной бомбы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Инвесторы продавали рисковые активы и уходили в активы-убежища. Курс доллара вырос до 57,96 рубля, курс евро — до 69,01 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По итогам торговой сессии на Московской бирже 4 сентября курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 33 копейки (+0,57%), до 57,84 рубля, курс евро — на 52 копейки (+0,76%), до 68,26 рубля. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,0 млрд (-51,21%), евро/рубль — 221,5 млн евро (-30,00%).

Выходной день США из-за общенационального праздника — Дня труда снизил активность участников рынка как на валютном рынке Форекс, так и на внутреннем валютном рынке. В связи с этим рублёвые пары на американской сессии торговались в боковом тренде. Пара доллар/рубль стабилизировалась на уровне 57,85 рубля, евро/рубль — на 68,78 рубля.

Рынки ждут ужесточения санкций против КНДР. Президент США Дональд Трамп угрожал нанесением удара по ней. Только такие заявления имеют обратный эффект и подстегивают Северную Корею к новым испытаниям. Северокорейцы готовятся к проведению очередного запуска в сторону Тихого океана. Наиболее вероятными датами проведения новых испытаний являются 9 сентября — день основания КНДР, и 10 октября — день основания Трудовой партии Кореи.

Поскольку рубль находится под влиянием геополитики, то динамика цена на нефть и макростатистика отошли на второй план. Если смотреть техническую картину по паре доллар/рубль, то перелома медвежьего тренда на часовом периоде не наблюдается. Продавцы могут себе позволить находиться в коротких позициях по доллару до 58,34 рубля.

5 сентября ожидается продолжение укрепления доллара до 58,20 рубля. По паре евро/рубль просматривается уровень 69,32 рубля.

Если сегодня Трамп не станет делать резких заявлений в адрес КНДР и после выходного в США у трейдеров появится интерес к рисковым активам, то есть вероятность снижения курса доллара до 57,60 рубля.

Напомним, 4 сентября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 33 коп. (+0,57%), до 57,84 руб., курс евро — на 52,00 коп. (+0,76%), до 68,26 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,0 млрд (-51,21%), евро/рубль — 221,5 млн евро (-30,00%).

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