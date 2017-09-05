Грозный, 5 сентября, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину, который ранее осудил насилие против мусульман в Мьянме. Об этом глава республики написал в понедельник, 4 сентября, в Telegram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Я благодарю президента России Владимира Путина, который осудил насилие против мусульман и призвал власти Мьянмы взять ситуацию под контроль», — написал Кадыров.

Глава Чечни также добавил, что он является «верным пехотинцем нашего президента», «готов выполнить приказ любой сложности» и «отдать свою жизнь».

По его словам, те, кто насмехается над произошедшими трагическими событиями в Мьянме, находятся в «глубокой моральной яме».

«Еще раз хочу сказать, что для меня религия всегда была и будет на первом месте, — пишет Кадыров. — В своей жизни я боюсь только Аллаха. Все свои действия я совершаю, сверяясь с нормами поведения истинного мусульманина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября глава РФ Владимир Путин встретился с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халил ас-Сиси. Лидеры двух стран выразили озабоченность в связи с происходящим в Мьянме и призвали местные власти как можно скорее взять ситуацию под контроль.