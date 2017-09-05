Эдинбург, Великобритания, 5 сентября, 2017, 06:53 — ИА Регнум. Королева Великобритании Елизавета II приняла 4 сентября участие в торжественном открытии нового моста через залив Firth of Forth в Шотландии, передает Die Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

На церемонии королева появилась в сопровождении своего супруга герцога Эдинбургского принца Филиппа, который впервые официально появился на публике после того, как объявил в августе об уходе на пенсию.

Елизавета II перерезала ленточку как символ завершения строительных работ самого высокого моста в Великобритании, которые длились последние шесть лет.

На строительство моста длиной 2,5 км и высотой 207 м было выделено €1,6 млрд.

Во время открытия моста присутствовала также Никола Стерджен, премьер-министр Шотландии. Она отметила, что свой вклад в строительство моста внесли тысячи людей, а новый мост стал «символом инженерного искусства».

Полноценное движение по мосту стартует 7 сентября. Отмечается, что ежегодно данный мост смогут использовать более 20 млн автомобилей, что заметно поспособствует снижению давления на другие автотранспортные мосты и магистрали.