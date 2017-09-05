Россия захватит ЕС, а искусственный интеллект – мир: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 сентября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Расставить приоритеты: у Сербии есть связи с Россией, но быть она хочет в ЕС;
- Вполне ожидаемо: генпрокурор Украины обнаружил заказчика убийства Вороненкова в России;
- Итог санкций: ЕС потерял российский рынок, продукция России захватит ЕС;
- Жажда денег: руководитель ячейки Российского профсоюза докеров задержан за взятку;
- «Властелин мира»: из-за чего искусственный интеллект может начать войну.