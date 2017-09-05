Лондон, 5 сентября, 2017, 04:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовит «большую речь» по Brexit, с которой выступит перед чиновниками Евросоюза в конце сентября, сообщает Bloomberg.

Kremlin.ru Тереза Мэй

О том, что выступление Мэй, запланированное на 21 сентября, может быть перенесено для подготовки «большой речи», в которой будет подробно озвучена позиция Великобритании, ранее стало известно со слов координатора процесса выхода Великобритании из ЕС от Европарламента Гая Верхофстадта.

Первоначально пресс-служба британского премьер-министра не комментировала данное заявление, однако затем члены команды Мэй подтвердили, что в качестве даты публичного выступления Мэй на переговорах действительно рассматривается конец сентября.

Сообщается, что таким образом Мэй намерена настроить чиновников ЕС на «глубокое и особое партнерство» перед ключевыми переговорами в октябре.

При этом ранее сама Тереза Мэй сообщала, что готова «ускорить процесс переговоров» по Brexit. Однако до этого, после раунда переговоров на прошлой неделе, официальные представители ЕС отметили отсутствие прогресса в переговорах.

Напомним, во время референдума, прошедшего в 2016 году, Великобритания проголосовала за выход страны из ЕС. 29 марта 2017 года, в соответствии с 50-й статьей Лиссабонского договора, Тереза Мэй подписала письмо на имя главы Евросовета Дональда Туска, уведомляющее Брюссель о начале процедуры Brexit.