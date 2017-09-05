Ингушетия, 25 апреля, 2009, 20:33 — ИА Регнум. 19 чеченцев и ингушей, которые грубо нарушали правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации и при этом стреляя из пневматического оружия, задержаны сотрудниками милиции в центре Москвы. По данным столичного ГУВД, около 17:00 сотрудники ДПС начали преследовать нарушителей, которые двигались по Садовому кольцу.

Хулиганы "препятствовали нормальному движению автотранспорта, создавали аварийные ситуации, вплоть до перекрытия участков дороги. Нарушители периодически открывали из окон стрельбу из травматического оружия. На машинах были вывешены ингушский и чеченский национальные флаги", - отметил источник. Для задержания злоумышленников были подключены силы ОМОН, в результате чего были задержаны 19 человек - двое выходцев из Чечни, 17 - Ингушетии. Травматическое оружие изъято.