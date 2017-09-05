Москва, 5 сентября, 2017, 03:17 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки по стратегическим соображениям издавна нужна была напряжённость на Корейском полуострове. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Южной Корее (2005−2009 гг.) Глеб Ивашенцов.

(сс) Ralph Scott Противоракетный комплекс THAAD

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«Напряжённость на Корейском полуострове США издавна нужна была, и нужна была по стратегическим соображениям. Им нужно присутствие в Восточной Азии, причём на континенте. Сначала это присутствие под предлогом опасности северокорейской в 50−60 годы было направлено против нас, сейчас оно направлено против Китая», — отметил эксперт.

«Само появление THAAD неизбежно вызовет реакцию со стороны Пхеньяна, будет не только воинственная риторика, будут новые запуски. Это в свою очередь подталкивает США усиливать своё военное присутствие в Южной Корее. Вот в чём опасность», — добавил Глеб Ивашенцов.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея совместно с США в марте 2017 года начала развертывать американскую систему THAAD якобы для отражения угрозы со стороны КНДР. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что это нарушает баланс сил в регионе, поэтому Россия может принять ответные меры.