Грозный, 5 сентября, 2017, 00:31 — ИА Регнум. Политическая игра часто оплачивается жизнями простых людей, комментируя события в Мьянме, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

Комментируя высказанное российским президентом Владимиром Путиным осуждение насилия в отношении мусульман-рохинджа в Мьянме, Кадыров отметил, что благодарен главе государства. Ситуация должна быть взята Нейпьидо под свой контроль.

«Простые люди очень часто становятся жертвами политических игр, — сообщил он. — А государственные деятели заложниками этих игр».

Кадыров подчеркнул, что на сегодняшний день те, кто взял на себя роль защиты простых людей, в том числе различные правозащитные организации и «структуры, которые должны поддерживать мир на Земле», игнорируют факты насилия.

Свою функцию эти структуры не выполняют, считает глава Чечни. Они буквально «закрывают глаза на жестокие убийства мирного населения».

Напомним, в штате Ракхайн (Мьянма) с осени 2016 года наблюдается преследование вооруженными силами и полицией мусульман рохинджа. Поводом к этому стало нападение боевиков на пограничные посты в октябре 2016 года.

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4 сентября в ходе встречи Путин и египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси выразили осуждение событий в Мьянме. В Чечне в этот же день прошел митинг в поддержку рохинджа при участии более миллиона человек.

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