Вашингтон, 4 сентября, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Санкции в дипломатической сфере, которыми обмениваются русские и американцы, скорее надо поместить в колонку «сатира и юмор», чем в «официальная дипломатическая хроника», — считает корреспондент немецкой Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл.

Маски фехтовальщиков

По мнению автора, «симметричный ответ Вашингтону на антироссийские санкции для Путина невозможен. У него нет товаров, в которых бы нуждались США, а России для модернизации и освежения замученной экономики нужны инвестиции и западные технологии».

«Ядерное оружие — наверное, единственная сфера мировой политики, в которой Россия может поспорить с США на равных. Но с участием только двух этих стран проблему не решить. Путину нужно избавиться от ограничений, накладываемых на Москву договором о РСМД, который связывает только РФ и США, а у России в Азиатском регионе есть еще два конкурента — Индия и Китай. США подключают к обсуждению вопроса НАТО, выводя, таким образом, решение проблемы на международный уровень. Многосторонняя конференция по данной теме с привлечением Китая и Индии — дело непростое, но вполне достижимое в случае поддержки идеи международным сообществом».

«На фоне возможного распада договора о РСМД консульско-посольские уколы, наносимые сторонами друг другу, — невинная забава. А вот если не удастся договориться по ракетам — тут может наступить черед не только драмы, но и трагедии», — резюмирует журналист.