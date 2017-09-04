Москва, 4 сентября, 2017, 21:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может баллотироваться на предстоящих в 2018 году президентских выборах в качестве кандидата от партии «Единая Россия». Об этом 4 сентября сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и руководству правящей партии.

Kremlin.ru Владимир Путин

По информации агентства, решение о выдвижении Владимира Путина от «Единой России» может быть принято на съезде партии после 10 декабря 2017 года.

«Если нет — то «Единая России» всё равно поддержит его выдвижение на съезде», — сказал собеседник агентства.

Напомним, в июле в СМИ со ссылкой на источники появлялась информация о том, что Владимир Путин намерен пойти на выборы президента России как самовыдвиженец. Тогда же пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вопрос о формате выдвижения кандидатуры Путина пока «не фигурирует в повестке дня».

Следует отметить, что сам Владимир Путин до сегодняшнего дня не подтвердил самого факта, что он намерен баллотироваться на новый президентский срок. 4 августа во время общения президента по видеосвязи с населением пострадавшего от пожаров посёлка Танхой в Бурятии один из местных жителей обратился к Путину с призывом выдвинуть свою кандидатуру на выборах, на что глава государства ответил: «Хорошо, я подумаю, спасибо».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года.