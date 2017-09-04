Таллин, 4 сентября, 2017, 21:41 — ИА Регнум. «Меркель должна бросить вызов Путину незамедлительно, не дожидаясь выборов, — утверждает на страницах британской The Financial Times бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. — Владимир Путин подрывает западную демократию и должен прекратить это делать. — Он вмешивается не только в выборы, но и в работу различных систем. А если русские хакеры устроят сбой в программе работы АЭС? В ходе избирательной кампании надо поднять всю Германию на борьбу».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Эстония как страна, принявшая на себя переходящее руководство в ЕС и будучи самой развитой в цифровом отношении страной Европы, собирается провести «цифровой саммит», который явится идеальным мероприятием, входе которого будут изучены и объяснены все возможности обеспечения кибербезопасности государств, противостоящих России, — считает Ильвес. — Европа и НАТО на нем должны подготовиться, объединиться и загнать Путина в угол новыми антироссийскими санкциями, также мерами против хакерства и усилением мощи и частоты проведения военных учений. Мы должны постоянно предупреждать наших граждан о том, что Путин все время что-то замышляет против нас и нашего образа жизни».

Напомним, Эстония позиционирует себя в Евросоюзе и НАТО как одного из экспертов в области киберзащиты. В Таллине в 2008 году начал функционировать Центр компетенции НАТО по совместной киберзащите (Центр киберзащиты НАТО) — по сути разведывательный орган на границе с Россией, не включенный в договоры между США и Россией. В Эстонии также размещены структуры IT-Центра Европейского союза. В составе народного ополчения «Союз защиты» (Kaitseliit) с 2010 года действует специальное подразделение по киберзащите. В 2010 году блок НАТО утвердил приравнивание кибератак на страну — члена НАТО к вооруженному нападению. Инициатором данного изменения законодательства НАТО была Эстония.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за последние годы Эстонию посетили практически все руководители спецслужб, электронной разведки и слежения и центров кибербезопасности США и НАТО. В декабре 2010 года Эстония предложила Еврокомиссии ввести стандарты киберзащиты НАТО внутри Европейского союза.